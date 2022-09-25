Виктория Боня сняла с себя одежды при восхожении на Гималаи

Блогер продолжает покорение горы , и на высоте 6800 метров решила раздеться до белья, заявив, что уже получила от восхождения то, что хотела.

Виктория Боня более двух недель движется к своей мечте — покорению горы Манаслу в Гималаях, высота которой более 8 тысяч метров. Звезда периодически делится с подписчиками своими эмоциями, сообщает 5-tv.ru.

Недавно телеведущая сообщила, что дошла до третьего лагеря, который расположен на высоте 6800 метров. Боня разделась там до нижнего белья, чтобы сделать эффектный снимок.

«Поставила первый рекорд, дошла до 3-го лагеря - высота 6800 метров. Теперь осталось самое сложное, и завтра идем на штурм. Само восхождение будет через 2 дня, и уже на самую вершину», — так прокомментировала свое фото Виктория.

Она также отметила, что не уверена - дойдет ли до вершины. Но считает, что в любом случае уже получила то, ради чего все было задумано.

«Это состояние наполнения природой, сплошными вибрациями. Не поверите, я ощущаю себя совсем другим человеком. Даже взгляд на многое изменился», — подытожила звезда.

Эксперимент для новичка в альпинизме Виктории Бони дается непросто. Совсем недавно Боня рассказывала о том, что у нее произошел микроотек мозга, почти отнялись ноги, она начала кашлять. В итоге блогерше пришлось прервать маршрут и отправиться на обследование в больницу.

Но после этого она опять вернулась в строй и продолжила покорение вершины.