Как в «Индиана Джонс»: в Израиле строители наткнулись на пещеру с древнейшими артефактами

Археологи в шоке и в восторге, они сравнивают факт находки богатой утвари XIV века до нашей эры с популярным киносюжетом.

Отлично сохранившуюся пещеру обнаружили строители в Национальном парке Пальмахим Израиля. Буквально в нескольких метрах от пляжа чуть южнее Тель-Авива экскаватор пробил ковшом вход в нее.

Вызванные археологи обнаружили внутри аккуратно выложенные бронзовые и керамические изделия, множество кувшинов. Специалисты Управления древностей Израиля считают, что пещера и сохранившиеся в ней ценности относятся к периоду, когда эту территорию контролировал Древний Египет во главе с Рамзесом Вторым.

Пещера вместе с богатой утварью была запечатана в XIV веке до нашей эры, и через 3300 лет ее потолок рухнул под ковшом экскаватора. В образовавшийся таким образом "люк" спустились ученые и, по их словам, почувствовали себя так, будто пришли из будущего в прошлое. Пещера "будто застыла во времени".

Пол древней сокровищницы был уставлен разнообразной керамикой и бронзовыми изделиями. Археологи также увидели десятки глиняных сосудов, некоторые из них были окрашены в красный цвет.

Там же были найдены и бронзовые наконечники стрел - скорее всего, они находились в колчане, однако за тысячи лет тот истлел. "Это открытие, которое случается раз в жизни", - израильский археолог Эли Яннаи признался. что такую "съмочную площадку "Индианы Джонс" посчастливилось увидеть мало кому из его коллег.

Учитывая то, что пещера была запечатана, ее основная часть не была разграблена. Эксперты изучили ряд предметов древней пещеры и пришли к выводу, что не все они - местного производства.

Часть гончарных изделий, судя по всему, привезена из Сирии, Ливана и Кипра. Ученые хотят исследовать и остатки органики на стенках сосудов - чтобы понять, что там было во время погребения в пещере.

По мнению специалистов, имущество принадлежало некому зажиточному гражданину. Его положили в усыпальницу, чтобы отправить с хозяином в загробную жизнь. Ученые рассчитывает, что пещера раскроет им новых подробности древних погребальных обычаев. Правда, человеческие останки в пещере пока не обнаружены.