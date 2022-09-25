Джанабаева удивила всех, впервые выйдя в свет после слухов о разводе с Меладзе
Певица несколько месяцев не появлялась на людях, но показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной решила не пропускать.
43-летняя Альбина Джанабаева впервые за несколько месяцев появилась на публике. Экс-солистка группы «ВИА Гра» была замечена на показе коллекции дизайнера Анастасии Задориной, сообщает Экспресс газета.
Показ прошел в VIP-пространстве галереи «Времена Года» в Москве. Посетители удивились, увидев российскую певицу, которая очень давно не выходила в свет. Журналисты портала Woman.Ru написали, что исполнительница выглядела сногсшибательно.
«Супруга Валерия Меладзе не поклонница шумной светской жизни. Ей хватает вспышек фотокамер и внимания толпы на своих выступлениях. Но показ anastasiAZadorina она решила не пропускать. На мероприятии звезда была в черном брючном комплекте и розовом жакете. Образ завершали остроносые лодочки и колье», — отметили авторы.
В последнее время Альбина Джанабаева исчезла из публичного пространства, она также перестала обновлять соцсети. Последний пост в ее микроблоге датируется 1 сентября, когда Альбина отвела в школу своего младшего сына Луку.
Поклонники связывают затворничество звезды с проблемами в личной жизни. По слухам, ее муж, 57-летний музыкант Валерий Меладзе теперь якобы строит отношения с молодой девочкой из бэк-вокала. По некоторой информации, в скором времени звездная пара может объявить о расставании.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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