Джанабаева удивила всех, впервые выйдя в свет после слухов о разводе с Меладзе

Певица несколько месяцев не появлялась на людях, но показ новой коллекции дизайнера Анастасии Задориной решила не пропускать.

43-летняя Альбина Джанабаева впервые за несколько месяцев появилась на публике. Экс-солистка группы «ВИА Гра» была замечена на показе коллекции дизайнера Анастасии Задориной, сообщает Экспресс газета.

Показ прошел в VIP-пространстве галереи «Времена Года» в Москве. Посетители удивились, увидев российскую певицу, которая очень давно не выходила в свет. Журналисты портала Woman.Ru написали, что исполнительница выглядела сногсшибательно.

«Супруга Валерия Меладзе не поклонница шумной светской жизни. Ей хватает вспышек фотокамер и внимания толпы на своих выступлениях. Но показ anastasiAZadorina она решила не пропускать. На мероприятии звезда была в черном брючном комплекте и розовом жакете. Образ завершали остроносые лодочки и колье», — отметили авторы.

В последнее время Альбина Джанабаева исчезла из публичного пространства, она также перестала обновлять соцсети. Последний пост в ее микроблоге датируется 1 сентября, когда Альбина отвела в школу своего младшего сына Луку.

Поклонники связывают затворничество звезды с проблемами в личной жизни. По слухам, ее муж, 57-летний музыкант Валерий Меладзе теперь якобы строит отношения с молодой девочкой из бэк-вокала. По некоторой информации, в скором времени звездная пара может объявить о расставании.