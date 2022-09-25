Nettavisen: Россия посылает беспилотники к нефтяным вышкам Норвегии

СМИ Норвегии сообщили об обнаружении российских беспилотников возле нефтяных платформ на норвежском континентальном шельфе.

"Угроза норвежским нефтегазовым объектам никогда не была большей, чем сегодня", — говорит Стэйл Ульриксен, преподаватель Норвежской военно-морской академии.

Амунд Ревхейм из полиции юго-запада Норвегии подтвердил изданию Nettavisen, что "в течение нескольких месяцев поступала информация о многих дронах на различных нефтяных месторождениях".

"Вероятно, мы имеем дело с беспилотниками, управляемыми с российских кораблей", - подчеркнул он.

В связи с инцидентами полиция расследует возможное нарушение Закона о нефти, который запрещает приближаться к добывающим платформам на расстояние менее 500 метров. Наиболее важной частью расследования является картирование движения судов в периоды, когда сообщалось об активности неопознанных летающих объектов.

По словам Мартина Бернсена из PST, "возможно, мы имеем дело с российской разведывательной операцией, направленной против Норвегии.

"Морская инфраструктура часто становится целью иностранных служб. После начала конфликта в Украине следует ожидать усиления разведывательного давления", - подчеркнул он.

Преподаватель Военно-морской академии Стале Ульриксен считает, что "угроза нефтегазовым объектам Норвегии никогда не была большей, чем сегодня ".

"Россия признает, что находится в состоянии войны с НАТО. Таким образом, в Северном море у нас есть стратегически важная добыча газа, которая никогда не была более важной, чем сейчас. Европа оказалась бы в крайне сложной ситуации, если бы поставки газа из Норвегии были приостановлены", - подчеркнул Ульриксен.