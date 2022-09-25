Посадка самолета Боинг 737 в аэропорту Монпелье завершилась в озере

Необычная ситуация произошла в аэропорту французского Монпелье. Боинг 737 компании West Atlantic "не успел" приземлиться, и полет закончился в близлежащем озере.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 сентября. Около 03:00 Боинг 737, следовавший грузовым рейсом из Парижа, попал в сложные условия посадки.

При посадке машина выпала за пределы взлетно-посадочной полосы и остановилась лишь в нескольких сотнях метров, на краю близлежащего озера. 

По этой причине аэропорт Монпелье, один из крупнейших во Франции, был временно закрыт — приостановлены все посадки и взлеты. 

Французское управление по анализу авиационных происшествий и инцидентов расследует причины происшествия. 

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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