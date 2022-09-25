Ким Кардашьян в рекламе Dolce & Gabbana опять примерила образ Мэрилин Монро
В выложенных в соцсети тизерах, рекламирующих шоу этого итальянского Дома моды в Милане, модель повторяет образ голливудской красавицы.
Ким Кардашьян выложила в соцсети серию черно-белых тизеров, которые рекламируют шоу Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане.
Модель в двух из них опять предстает в образе Мэрилин Монро, повторяя ее классическую прическу и стиль, сообщает Сплетник.ру.
Минувшей весной звезла воссоздала образ Мэрилин Монро на благотворительном вечере Met Gala Нью-Йорка.
Ким вышла на подиум в знаменитом платье Монро, в котором голливудская актриса исполнила Джону Кеннеди песню Happy Birthday, M-r. President.
К слову, Кардашьян после этого обвинили в неосторожном обращении с платьем, на котором появились серьезные повреждения. И в целом сходство Ким с Мэрилин сочли неочевидной.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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