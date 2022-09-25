Российская теннисистка победила в одиночном разряде турнира в столице Японии

23-летняя Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA 500 с призовым фондом в 750 тысяч долларов

В финале Самсонова сразилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Матч продолжался 2 часа 6 минут, счет в пользу Людмилы 7:5, 7:5.

Россиянка в четвертый раз побеждает в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

В настоящее время Самсонова находится на 30-м месте в рейтинге WTA. В августе Самсонова выиграла турнир категории WTA 250 в Кливленде (США).