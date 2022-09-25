Российская теннисистка победила в одиночном разряде турнира в столице Японии
23-летняя Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA 500 с призовым фондом в 750 тысяч долларов
В финале Самсонова сразилась с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Матч продолжался 2 часа 6 минут, счет в пользу Людмилы 7:5, 7:5.
Россиянка в четвертый раз побеждает в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.
В настоящее время Самсонова находится на 30-м месте в рейтинге WTA. В августе Самсонова выиграла турнир категории WTA 250 в Кливленде (США).
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб
Садоводы объяснили, чем лучше укутать гортензию на зиму
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России
Болельщикам из России не позволили пройти на стадион в Армении
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона