Садоводы объяснили, чем лучше укутать гортензию на зиму

В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, мешковину, пленку, и утеплить еловыми ветками.

Если некоторым гортензиям достаточно укрытия из мульчи, чтобы пережить зиму, то другим этого мало. Особенно боится морозов крупнолистная гортензия. Если ее не укрыть, погибнут верхние почки.

В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, мешковину, пленку. Укрывать нужно по определенной технологии: сначала укутать растение в укрывной материал, затем засыпать листьями. Для надежности можно соорудить специальный каркас.

В качестве утеплителя можно использовать лапник - как поверх пленки, так и без нее. Но во втором случае еловые ветки нужно закрепить.

Самый распространеный материал для укрытия - спанбонд. Его главное преимущество в том, что материал дышит. Для укрытия растения достаточно двух слоев материала. Чтобы его закрепить, нужно соорудить металлические дуги и закрепить на них укрывной материал.

Крупнолистные сорта гортензии обычно укрывают мешковиной - в 2-3 слоя.

Иногда садоводы используют и полиэтиленовую пленку. Но этот материал почти не пропускает воздух, потому при плюсовых температурах становится слишком жарко, и гортензия начинает гнить. При применении такого материала нужно регулярно осматривать растение - чтобы не скапливался конденсат.