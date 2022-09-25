Садоводы объяснили, чем лучше укутать гортензию на зиму
В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, мешковину, пленку, и утеплить еловыми ветками.
Если некоторым гортензиям достаточно укрытия из мульчи, чтобы пережить зиму, то другим этого мало. Особенно боится морозов крупнолистная гортензия. Если ее не укрыть, погибнут верхние почки.
В качестве укрывного материала можно использовать спанбонд, мешковину, пленку. Укрывать нужно по определенной технологии: сначала укутать растение в укрывной материал, затем засыпать листьями. Для надежности можно соорудить специальный каркас.
В качестве утеплителя можно использовать лапник - как поверх пленки, так и без нее. Но во втором случае еловые ветки нужно закрепить.
Самый распространеный материал для укрытия - спанбонд. Его главное преимущество в том, что материал дышит. Для укрытия растения достаточно двух слоев материала. Чтобы его закрепить, нужно соорудить металлические дуги и закрепить на них укрывной материал.
Крупнолистные сорта гортензии обычно укрывают мешковиной - в 2-3 слоя.
Иногда садоводы используют и полиэтиленовую пленку. Но этот материал почти не пропускает воздух, потому при плюсовых температурах становится слишком жарко, и гортензия начинает гнить. При применении такого материала нужно регулярно осматривать растение - чтобы не скапливался конденсат.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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