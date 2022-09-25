Якутские женщины водили хороводы вокруг полицйских, не выпуская их из круга

Во время танца якутки выкрикивали лозунги: "Нет геноциду!", "Нет войне!". В хороводе участвовали только женщины, мужчины наблюдали со стороны и поддерживали танцующих аплодисментами.

Полицейские предпринимали попытки увести участниц акции, но другие женщины их оттаскивали. И все же некоторых протестующих удалось задержать, в их числе были и мужчины.

Всех задержанных завели в автобус и увезли в полицейский участок. Количество увезенных граждан пока неизвестно.

Общественная палата Якутии прокомментировала произошедшее: это был народный хороводный танец - «женский осуохай благословения для возвращения живыми мужей и сыновей».