Якутские женщины водили хороводы вокруг полицйских, не выпуская их из круга
Во время танца якутки выкрикивали лозунги: "Нет геноциду!", "Нет войне!". В хороводе участвовали только женщины, мужчины наблюдали со стороны и поддерживали танцующих аплодисментами.
Полицейские предпринимали попытки увести участниц акции, но другие женщины их оттаскивали. И все же некоторых протестующих удалось задержать, в их числе были и мужчины.
Всех задержанных завели в автобус и увезли в полицейский участок. Количество увезенных граждан пока неизвестно.
Общественная палата Якутии прокомментировала произошедшее: это был народный хороводный танец - «женский осуохай благословения для возвращения живыми мужей и сыновей».
Опубликовано: Храмова Оксана
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