После несанкционированного выступления 12-летней блогерши к врачам обратились пятеро детей
Организатора мероприятия, которое имело место 24 сентября в минском ТЦ "Дана Молл", задержали.
Днем в субботу прошел концерт с участием Миланы Хаметовой - юной блогерши из России.
В торговом центре собрались тысячи детей, занят был центральный вестибюль, лестницы разных этажей.
Из-за начавшейся сильной давки выступление пришлось отменить.
Из сообщения Следственного комитета:
"В 14 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о застрявших людях в кабине лифта. Установлено, что при использовании лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек"
Пять детей получили легкие травмы и обратились к медикам.
Опубликовано: Храмова Оксана
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