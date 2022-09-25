После несанкционированного выступления 12-летней блогерши к врачам обратились пятеро детей

Организатора мероприятия, которое имело место 24 сентября в минском ТЦ "Дана Молл", задержали.

Днем в субботу прошел концерт с участием Миланы Хаметовой - юной блогерши из России.

В торговом центре собрались тысячи детей, занят был центральный вестибюль, лестницы разных этажей.

Из-за начавшейся сильной давки выступление пришлось отменить.

Из сообщения Следственного комитета:

"В 14 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о застрявших людях в кабине лифта. Установлено, что при использовании лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка. Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек"

Пять детей получили легкие травмы и обратились к медикам.