Соседов решил поддержать Киркорова и призвал всех брать пример с поп-короля

Музыкальный критик оценил выступление поп-короля в госпитале перед ранеными и посоветовал другим знаменитостям поддерживать бойцов.

Филипп Киркоров в последнее время часто попадает в скандалы. Певца критикуют за его наряды, концертные номера.

А после его посещения раненых в крымском госпитале заподозрили в неискренности. Сергей Соседов решил заступиться за короля российской эстрады. Музыкальный критик считает, что посылать негатив в адрес звезды не стоит, сообщает PROZVEZD.

"Искренне или нет, значения не имеет. Человек помогает, а это главное, - заявил Соседов. - Нужно судить людей по поступкам. Он ведь пришел в госпиталь, чтобы поддержать раненых, выступил вживую, привез подарки. Возможно, что даже перечислил какие-то суммы, и это прекрасный жест".

Телеведущий посоветовал другим знаменитостям брать пример с Киркорова, потому что поддержка со стороны популярных артистов бойцам сейчас очень необходима.

"Если бы с Филиппа Киркорова взяли пример другие деятели шоу-бизнеса, и пусть бы делали это даже не очень искренне, это был бы поступок, - отметил музыкальный критик. - Неважно, эта поддержка будет искренней либо неискренней. Главное, чтобы была действенной".