В США не удалось казнить заключенного: врачи не смогли найти у него вену для укола
Алана Миллера приговорили к высшей мере за тройное убийство. Но исполнить приговор в виде смертельной инъекции не получилось
Казнь пришлось отменить, убийца был отправлен назад в камеру до принятия решения. Медики не смогли обнаружить вену, чтобы сделать укол.
По закону о казни штата Алабамы предусмотрен другой вариант умерщвления заключенных, если наказание в виде укола не срабатывает.
В этом случае осужденных казнят азотной гипоксией, иначе говоря человека душат азотным облаком.
Как поступили с Аланом Миллером дальше - пока неизвестно.
Опубликовано: Храмова Оксана
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