В США не удалось казнить заключенного: врачи не смогли найти у него вену для укола

Алана Миллера приговорили к высшей мере за тройное убийство. Но исполнить приговор в виде смертельной инъекции не получилось

Казнь пришлось отменить, убийца был отправлен назад в камеру до принятия решения. Медики не смогли обнаружить вену, чтобы сделать укол.

По закону о казни штата Алабамы предусмотрен другой вариант умерщвления заключенных, если наказание в виде укола не срабатывает.

В этом случае осужденных казнят азотной гипоксией, иначе говоря человека душат азотным облаком.

Как поступили с Аланом Миллером дальше - пока неизвестно.