В Китае мужчину приговорили к 24 годам тюрьмы за резонансное избиение женщин в Таншане
Народный суд округа Гуанъян в китайской провинции Хэбэй признал мужчину по имени Чэнь Цзижи виновным в нападении на женщин в кафе Таншаня. Он осужден на 24 года тюрьмы.
Сообщается, что он также осужден за другие преступления, поскольку был главарем преступной группировки. В список входят открытие нелегального казино и грабеж.
Еще 27 подсудимых, задержанных после нападения на женщин в Таншане, получили сроки от полугода до 11 лет за грабежи, участие в киберпреступлениях, открытие казино.
19 человек получили штрафы. Шестеро обвиняемых, в том числе Цзижи должны компенсировать четырем жертвам их расходы на транспорт и медицинскую помощь.
В июне в сети появилось видео, на котором мужчины жестоко избивают четырех женщин в кафе Таншаня.
Инцидент произошел после того, как одна из девушек отвергла ухаживания Цзижи. Женщин избивали на глазах посетителей, а потом на улице.
Ролик вызвал сильный общественный резонанс, а полиция подверглась резкой критике за медленное реагирование на ситуацию.
В ходе расследования были раскрыты другие преступные действия, совершенные обвиняемыми. Кроме того, начато антикоррупционное расследование в отношении должностных лиц, которые покровительствовали преступной группировке.
Опубликовано: Светлана Репина
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