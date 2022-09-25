Украинская армия нанесла удар из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне

Украинские войска нанесли ракетный удар по центру Херсона из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Источник в экстренных службах Херсона сообщил о том, что украинская армия нанесла ракетные удары по центру города из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Обстрел начался в 5:30. Снаряды попали в гостиницу, расположенную практически в центре города", — сообщает источник.

По предварительным данным погибло два человека, один из которых Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады Украины.