Украинская армия нанесла удар из РСЗО HIMARS по гостинице в Херсоне
Украинские войска нанесли ракетный удар по центру Херсона из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Источник в экстренных службах Херсона сообщил о том, что украинская армия нанесла ракетные удары по центру города из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Обстрел начался в 5:30. Снаряды попали в гостиницу, расположенную практически в центре города", — сообщает источник.
По предварительным данным погибло два человека, один из которых Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев
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