Смертельное ДТП в Перми: 70-летний водитель въехал на остановку с людьми

Трагедия случилась вчера утром. В результате наезда пострадало трое человек. Один мужчина погиб.

Предполагается, что водитель иномарки внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. По этой причине он врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

За рулем автомобиля марки Nissan Qashqai был пожилой мужчина 70-ти лет.

По словам очевидцев в соцсетях, для устранения последствий аварии приехали 5 машин скорой помощи и одна пожарная бригада.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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