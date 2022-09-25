Смертельное ДТП в Перми: 70-летний водитель въехал на остановку с людьми

Трагедия случилась вчера утром. В результате наезда пострадало трое человек. Один мужчина погиб.

Предполагается, что водитель иномарки внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. По этой причине он врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

За рулем автомобиля марки Nissan Qashqai был пожилой мужчина 70-ти лет.

По словам очевидцев в соцсетях, для устранения последствий аварии приехали 5 машин скорой помощи и одна пожарная бригада.