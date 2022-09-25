Опытные дачники объяснили, как раз и навсегда избавить сад-огород от грызунов
Мыши могут нанести большой ущерб плодовым деревьям, но в деле борьбы с ними помогают народные методы и современные технологии.
Маленькие мыши могут нанести огороду и саду большой вред. В частности, полевки любят погрызть кору, от чего деревья получают серьезные травмы.
Сегодня существует множество способов прогнать нежданную гостью со своего участка. В частности, можно использовать ультразвуковые или магнитные волны, которые оказывают на грызунов негативное воздействие и они стремятся уйти подальше от некомфортной зоны.
Однако эффективность такого способа - не стопроцентная. Возможно, имеет значение марка конкретного прибора. Либо - грузуны со временем привыкают к устройствам, и не реагируют.
Защититься от мышей можно также с помощью растений. Они не переносят запах полыни, осоки, кошачьей мяты, пижмы и других ароматных трав. Ими можно обвязать стволы. Либо - высушить, перетереть в порошок и рассыпать в приствольных кругах, где часто прячутся теплолюбивые растения.
Очень действенный метод - специальные таблетки, которые раскладывают под укрытие либо у приствольных кругов. Тогда от мышей получится избавиться наверняка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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