Опытные дачники объяснили, как раз и навсегда избавить сад-огород от грызунов

Мыши могут нанести большой ущерб плодовым деревьям, но в деле борьбы с ними помогают народные методы и современные технологии.

Маленькие мыши могут нанести огороду и саду большой вред. В частности, полевки любят погрызть кору, от чего деревья получают серьезные травмы.

Сегодня существует множество способов прогнать нежданную гостью со своего участка. В частности, можно использовать ультразвуковые или магнитные волны, которые оказывают на грызунов негативное воздействие и они стремятся уйти подальше от некомфортной зоны.

Однако эффективность такого способа - не стопроцентная. Возможно, имеет значение марка конкретного прибора. Либо - грузуны со временем привыкают к устройствам, и не реагируют.

Защититься от мышей можно также с помощью растений. Они не переносят запах полыни, осоки, кошачьей мяты, пижмы и других ароматных трав. Ими можно обвязать стволы. Либо - высушить, перетереть в порошок и рассыпать в приствольных кругах, где часто прячутся теплолюбивые растения.

Очень действенный метод - специальные таблетки, которые раскладывают под укрытие либо у приствольных кругов. Тогда от мышей получится избавиться наверняка.