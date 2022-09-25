Toyota Motor закрывает свой завод в России
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил, что закрывает свое предприятие в России. В компании объяснили это проблемами с поставками запчастей и необходимых материалов.
В марте компания приостановила производство на своем предприятии в Санкт-Петербурге, а также прекратила поставки своей продукции в Россию.
Руководство подчеркивает, что в это время была сохранена рабочая сила, завод был готов возобновить работу, как только позволят обстоятельства.
Но с тех пор прошло уже полгода, и в компании не видят никаких улучшений или перспектив для возобновления работы.
Автопроизводитель собирается переформатировать свою деятельность в стране, но обещает, что владельцам Toyota и Lexus будут доступны все услуги.
Toyota также планирует оказать своим сотрудникам помощь в трудоустройстве и переквалификации, предоставить финансовую поддержку.
Российские СМИ сообщили, что завод Toyota будет сохранен для последующей продажи.
Работу в России прекратили сазу несколько автомобильных брендов. На днях появилась информация о том, что Mazda планирует свернуть свой бизнес в РФ.
Опубликовано: Светлана Репина
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