Toyota Motor закрывает свой завод в России

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp сообщил, что закрывает свое предприятие в России. В компании объяснили это проблемами с поставками запчастей и необходимых материалов.

В марте компания приостановила производство на своем предприятии в Санкт-Петербурге, а также прекратила поставки своей продукции в Россию.

Руководство подчеркивает, что в это время была сохранена рабочая сила, завод был готов возобновить работу, как только позволят обстоятельства.

Но с тех пор прошло уже полгода, и в компании не видят никаких улучшений или перспектив для возобновления работы.

Автопроизводитель собирается переформатировать свою деятельность в стране, но обещает, что владельцам Toyota и Lexus будут доступны все услуги.

Toyota также планирует оказать своим сотрудникам помощь в трудоустройстве и переквалификации, предоставить финансовую поддержку.

Российские СМИ сообщили, что завод Toyota будет сохранен для последующей продажи.

Работу в России прекратили сазу несколько автомобильных брендов. На днях появилась информация о том, что Mazda планирует свернуть свой бизнес в РФ.