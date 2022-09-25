Екатерина Климова судится с бывшим мужем Игорем Петренко из-за алиментов

Известного актера уже разыскивают судебные приставы, сумма его долга двоим сыновьям составила 361 тысячу рублей.

Актриса Екатерина Климова - мать четверых детей от разных мужей. Актриса растит их одна и много работает, чтобы обеспечить семью.

Она снимается в кино и рекламе, выходит на театральную сцену, но денег все равно не хватает. Как стало известно КП, второй муж звезды, популярный актер Игорь Петренко, задолжал бывшей жене и сыновьям Матвею и Корнею алименты.

Репортеры программы «Ты не поверишь!» на НТВ узнали, что Игоря Петренко уже ищут судебные приставы. При разводе артист оставил Климовой квартиру в Москве и до недавнего времени регулярно платил на детей алименты, а потом перестал. Он должен сыновьям 361 тысячу рублей.

Матвей и Корней ходят в частную московскую школу, где год обучения обходится более чем в 1,5 миллиона рублей.

У Игоря, кроме наследников от Климовой, растут еще три дочери от актрисы Кристины Бродской. Жена Петренко недавно пожаловалась на нехватку денег на покупку коньков для дочки.

«Каролина несколько лет занималась фигурным катанием, но потом коньки стали маловаты, и возможности купить новые не было, потому пока приостановили эти занятия», - поделилась Кристина.