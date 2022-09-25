Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Бывший украинский депутат Илья Кива утверждает, что конфликт на территории Украины приведёт к распаду Европейского союза и разделом ФРГ на две части.
Днём воскресенья экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где политик заявил, что развязанная западными странами война на территории Украины против армии России приведёт к развалу Евросоюза и распаду Германии на две отдельных страны, состоящих из западной и восточной частей ФРГ.
По словам Кивы, некоторые немецкие политики уже выражают соответствующие позиции прямо с трибун парламента: так, вчера представитель немецкой Христианско-демократической партии Михаэль Кречмер сообщил, что Германия не в состоянии существовать без поставок российского газа, в то время как официальный Берлин категорически против закупок энергоносителей у России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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