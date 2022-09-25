Войска России обезвредили группу наводчиков СБУ в Херсоне

Российские спецслужбы нейтрализовали курируемую СБУ группу наводчиков артиллерийских и ракетных ударов в Херсонской области.

Издание "РИА Новости" сообщает, что сотрудники МВД России установили причастность егерей Черноморского биосферного заповедника к работе на Службу безопасности Украины. Егеря передавали разведданные в СБУ, что позволяло украинским войскам наводить ракетные удары по Херсону.

Российские полицейские задержали егерей, позднее также выяснив, что они перевозили украинских солдат через реку Днепр, откуда наносились ударны по Херсонщине.