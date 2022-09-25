В Запорожской области заявили о планах Киева форсировать Днепр

Член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим планирует форсировать Днепр.

25 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном пресс-релизе заявил, что киевский режим ведёт подготовку наступления на Запорожскую область, планируя форсировать реку Днепр.

Рогов также утверждает, что Пентагон оказывает Вооружённым силам Украины содействие в разработке стратегического плана наступления на запорожские земли, однако отметил факт того, что союзные силы готовы пресечь все возможные попытки украинской стороны взять под свой контроль освобождённые территории.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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