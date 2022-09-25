Эксперты дали подсказку: как выжать максимальную пользу от яичной скорлупы в качестве удобрения
Чтобы она принесла наилучший эффект, ее нужно высушить, измельчить и подсыпать на грядки.
Об эффективности яичной скорлупы в качестве удобрения существуют разные мнения. Но дело в том, что ее надо правильно применять - только тогда можно говорить о максимальной отдаче такой подкормки.
Прежде всего, нужно его измельчить в порошок (предварительно высушив). В таком виде скорлупа быстрее разлагается, чем если ее забросить на огород целиком. Идеально размолоть скорлупу в кофемолке.
Скорлупу любят многие овощи, к тому же она способствует раскислению почвы и повышению ее рыхлости. Как ее вносить на грядки?
В теплице - разбросать из расчета 3 ст.л. на 1 кв.м, для огорода на улице - 2 ст.л. на такую же площадь. Для заделки достаточно просто пройтись граблями по земле.
Под смородину и на клубничную грядку можно высыпать произвольно. Для них это - очень отличная подкормка, которая заметно повысит урожайность культур.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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