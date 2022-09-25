Аксёнов: в Крыму выполнен план по призыву, мобилизация завершилась
Глава крымского правительства Сергей Аксёнов сообщил о завершении частичной мобилизации в Крыму.
Днём субботы лидер крымского правительства Сергей Аксёнов публично заявил, что мобилизационные процессы на территории Крыма полностью завершаются, поскольку план по частичной мобилизации российских граждан в соответствии с президентским указом Владимира Путина полностью выполнен.
Примечательно, что днём ранее губернаторы начали признавать, что военкоматы допускают ошибка в рамках мобилизации, призывая тех, кто явно не подходит под установленные Путиным критерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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