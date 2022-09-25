Аксёнов: в Крыму выполнен план по призыву, мобилизация завершилась

Глава крымского правительства Сергей Аксёнов сообщил о завершении частичной мобилизации в Крыму.

Днём субботы лидер крымского правительства Сергей Аксёнов публично заявил, что мобилизационные процессы на территории Крыма полностью завершаются, поскольку план по частичной мобилизации российских граждан в соответствии с президентским указом Владимира Путина полностью выполнен.

Примечательно, что днём ранее губернаторы начали признавать, что военкоматы допускают ошибка в рамках мобилизации, призывая тех, кто явно не подходит под установленные Путиным критерии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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