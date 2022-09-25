Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении военного конфликта
Главы служб нацбезопасности Таджикистана и Киргизии ратифицировали соглашение о взаимном прекращении боевых действий в приграничных территориях.
Днём 25 сентября пресс-служба нацбезопасности Киргизии сообщила, что профильные киргизские и таджикские ведомства в двухстороннем порядке подписали договор, согласно которому Таджикистан и Киргизия одновременно прекращают боевые действия в районе соприкосновения своих границ и объявляют перемирие.
Примечательно, что ранее перемирие также объявили Армения и Азербайджан, на границу которых прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем, однако позже военный конфликт возобновился.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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