Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении военного конфликта

Главы служб нацбезопасности Таджикистана и Киргизии ратифицировали соглашение о взаимном прекращении боевых действий в приграничных территориях.

Днём 25 сентября пресс-служба нацбезопасности Киргизии сообщила, что профильные киргизские и таджикские ведомства в двухстороннем порядке подписали договор, согласно которому Таджикистан и Киргизия одновременно прекращают боевые действия в районе соприкосновения своих границ и объявляют перемирие.

Примечательно, что ранее перемирие также объявили Армения и Азербайджан, на границу которых прибыла миссия ОДКБ во главе с генсеком организации Станиславом Засем, однако позже военный конфликт возобновился.