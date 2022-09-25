Pais: Кличко признал ошибки Киева в начале спецоперации на Украине
Издание Pais взяло интервью у киевского мэра Виталия Кличко, который утверждает, что украинские власти допускали ошибки на старте спецоперации.
В воскресенье испанская газета Pais опубликовала интервью с мэром Киева Виталием Кличко, который публично признал, что на старте специальной военной операции армии России правительство Украины допустило целую серию ошибок, которые привели к тому, что российские войска смогли продвинуться достаточно далеко.
По словам Кличко, во время боевых действий администрация Владимира Зеленского не станет раскрывать свои промашки, однако после окончания спецоперации будет произведён "разбор полётов".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Politico: ЕС не включит ядерную энергетику России в новый пакет санкций
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
ВКС России уничтожили два самолёта МиГ-29 армии Украины с ракетами США
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России