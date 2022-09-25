Pais: Кличко признал ошибки Киева в начале спецоперации на Украине

Издание Pais взяло интервью у киевского мэра Виталия Кличко, который утверждает, что украинские власти допускали ошибки на старте спецоперации.

В воскресенье испанская газета Pais опубликовала интервью с мэром Киева Виталием Кличко, который публично признал, что на старте специальной военной операции армии России правительство Украины допустило целую серию ошибок, которые привели к тому, что российские войска смогли продвинуться достаточно далеко.

По словам Кличко, во время боевых действий администрация Владимира Зеленского не станет раскрывать свои промашки, однако после окончания спецоперации будет произведён "разбор полётов".