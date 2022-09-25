Войска России уничтожили установку РСЗО HIMARS в Николаевской области

Российские военные ликвидировали одну единицу HIMARS недалеко от Николаева, которая использовалась ВСУ для обстрелов освобождённых территорий.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за минувшие сутки проведения спецоперации российские бойцы выявили и уничтожили украинскую установку РСЗО HIMARS, которая занимала огневую позицию в населённом пункте Явкино Николаевской области Украины.

По словам Конашенкова, американская реактивная система залпового огня "Химарс" была поставлена украинской армии из США, а её ликвидация произошла прямо перед тем, как установка намеревалась выпустить первый залп по позициям ВС России.