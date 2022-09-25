В Бердянске прогремел второй за день взрыв
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о втором прогремевшем за этот день взрыве в Бердянске.
В воскресенье днём, 25 сентября 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что украинские военные второй раз за день открыли огонь по Бердянску.
Рогов отметил, что в настоящее время точных данных о масштабе разрушений и возможных пострадавших в результате очередного взрыва нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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