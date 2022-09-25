Боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках мобилизации
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев вызван в военный комиссариат по повестке.
Днём 25 сентября российский спортсмен MMA Владимир Минеев публично заявил, что ему пришла повестка с просьбой явиться в военкомат в рамках приказа Владимира Путина о частичной мобилизации в России. Сам Минеев признался, что укрываться от призыва не намерен и планирует направиться в местный военный комиссариат уже в ближайшие дни.
Примечательно, что ранее Владимир Минев служил в ВДВ России и часто выходил на свои бои в традиционном для российских и белорусских десантников голубом берете.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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