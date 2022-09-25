Боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках мобилизации

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев вызван в военный комиссариат по повестке.

Днём 25 сентября российский спортсмен MMA Владимир Минеев публично заявил, что ему пришла повестка с просьбой явиться в военкомат в рамках приказа Владимира Путина о частичной мобилизации в России. Сам Минеев признался, что укрываться от призыва не намерен и планирует направиться в местный военный комиссариат уже в ближайшие дни.

Примечательно, что ранее Владимир Минев служил в ВДВ России и часто выходил на свои бои в традиционном для российских и белорусских десантников голубом берете.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 