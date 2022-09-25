Глава СПЧ РФ предложил увеличить призывной возраст натурализированных граждан

Глава российского Совета по правам человека Валерий Фадеев предлагает изменить рамки призывного возраста для тех, кто получил гражданство РФ не по факту рождения.

25 сентября лидер Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что полагает необходимым поднять призывной возраст для натурализированных граждан РФ, то есть для тех, кто получил российское гражданство не путём рождения в этой стране, а путём переезда.

По словам Фадеева, он считает, что получившие российское гражданство таким образом могли бы призываться в рамках частичной мобилизации до 45 или даже 50 лет.