Полиция Дагестана со стрельбой разгоняет митинг из-за мобилизации
Полицейские Хасавюртовского района Дагестана применили оружие при разгоне несогласованного митинга против мобилизационного процесса в России.
25 сентября в Хасавюртовском районе Республики Дагестан началась несогласованная акция протеста местных граждан, которые выразили своё недовольство с участившимися случаями неправомерной мобилизации: по словам собравшихся, местные военкоматы вручили повестки тем, кто только вернулся из армии.
В русскоязычном сегменте интернета распространяется ряд видеороликов, на которых (по визуальной оценке) видно, что митинг посетило не менее тысячи человек. Прибывшая на место нарушения правопорядка полиция открыла предупредительный огонь в воздух из автоматического оружия с целью поддержания спокойствия граждан, но пока это не принесло результата.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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