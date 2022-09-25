Полиция Дагестана со стрельбой разгоняет митинг из-за мобилизации

Полицейские Хасавюртовского района Дагестана применили оружие при разгоне несогласованного митинга против мобилизационного процесса в России.

25 сентября в Хасавюртовском районе Республики Дагестан началась несогласованная акция протеста местных граждан, которые выразили своё недовольство с участившимися случаями неправомерной мобилизации: по словам собравшихся, местные военкоматы вручили повестки тем, кто только вернулся из армии.

В русскоязычном сегменте интернета распространяется ряд видеороликов, на которых (по визуальной оценке) видно, что митинг посетило не менее тысячи человек. Прибывшая на место нарушения правопорядка полиция открыла предупредительный огонь в воздух из автоматического оружия с целью поддержания спокойствия граждан, но пока это не принесло результата.