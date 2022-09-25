Трудовик в Канаде приходит на уроки с гигантской накладной грудью: родители протестуют
В канадском Оквилле организовали массовый митинг у школы, где работает трудовик-трансгендер. Родители хотят увольнения учителя.
Мужчина ведет занятия по трудовому обучению, переодевшись в женщину, в парике и с накладной грудью неестественно огромных размеров.
Родители возмущены, а руководство школы отстаивает права своего работника.
«Школьный совет округа Халтон (HDSB) признает права учащихся, сотрудников, родителей/опекунов и членов сообщества на равное обращение без дискриминации по признаку гендерной идентичности и гендерного самовыражения»
Перевоплощение случилось год назад, трудовик Стивен вдруг решил стать женщиной Кайлой Лемье.
Именно в это время совет округа Халтон стал активно продвигать идеологию гендерной идентичности в школах.
Ученики не в восторге и всячески изводят "училку", фото и видео с записями уроков постоянно попадают в сет
Опубликовано: Храмова Оксана
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