Трудовик в Канаде приходит на уроки с гигантской накладной грудью: родители протестуют

В канадском Оквилле организовали массовый митинг у школы, где работает трудовик-трансгендер. Родители хотят увольнения учителя.

Мужчина ведет занятия по трудовому обучению, переодевшись в женщину, в парике и с накладной грудью неестественно огромных размеров.

Родители возмущены, а руководство школы отстаивает права своего работника.

«Школьный совет округа Халтон (HDSB) признает права учащихся, сотрудников, родителей/опекунов и членов сообщества на равное обращение без дискриминации по признаку гендерной идентичности и гендерного самовыражения»

Перевоплощение случилось год назад, трудовик Стивен вдруг решил стать женщиной Кайлой Лемье.

Именно в это время совет округа Халтон стал активно продвигать идеологию гендерной идентичности в школах.

Ученики не в восторге и всячески изводят "училку", фото и видео с записями уроков постоянно попадают в сет