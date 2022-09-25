New York Post: Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале в Нью-Йорке

Издание New York Post утверждает, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была освистана в Нью-Йорке 25 сентября.

В воскресенье американская газета New York Post сообщила, что недавно посетившая Тайвань и Ереван Нэнси Пелоси выступала на открытии музыкального фестиваля Global Citizen в Нью-Йорке, где попыталась рассказать присутствующим о том, что недавно правительство США приняло ряд законов, которые позволят улучшить климат не только в стране, но и во всём мире.

Однако присутствующим на мероприятии речь Пелоси пришлась не по вкусу, и публика начала свистеть, кричать и выкрикивать "поехали", намекая на желание скорейшего окончания речи политика. В ответ Нэнси Пелоси заявила, что на фестивале присутствуют два её внука, однако это лишь раззадорило собравшихся, ввиду чего Пелоси завершила речь и удалилась со сцены.