Подросток умер от удара головой о железку на потолке
Встреча с соседской таксой стала смертельной для 15-летнего жителя Павловского Посада.
Девятиклассник местной школы вместе с приятелями собрался прогуляться по городу.
Выйдя на лестничную площадку он столкнулся с соседкой, которая возвращалась домой с маленькой таксой.
Подросток заметил собаку в последний момент и, боясь наступить на неё, решился перепрыгнуть через ступеньку.
Но, к сожалению, мальчик не вспомнил или не заметил, что на потолке в этом месте находится выступ, к которому вдобавок прикручена железная деталь.
Во время прыжка он ударился головой о выступающую конструкцию. Удар пришелся на висок.
Подросток упал, его друзья, хозяйка таксы и ещё двое взрослых бросились на помощь, но школьник уже не дышал. Смерть наступила мгновенно.
Опубликовано: Храмова Оксана
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