Подросток умер от удара головой о железку на потолке

Встреча с соседской таксой стала смертельной для 15-летнего жителя Павловского Посада.

Девятиклассник местной школы вместе с приятелями собрался прогуляться по городу.

Выйдя на лестничную площадку он столкнулся с соседкой, которая возвращалась домой с маленькой таксой.

Подросток заметил собаку в последний момент и, боясь наступить на неё, решился перепрыгнуть через ступеньку.

Но, к сожалению, мальчик не вспомнил или не заметил, что на потолке в этом месте находится выступ, к которому вдобавок прикручена железная деталь.

Во время прыжка он ударился головой о выступающую конструкцию. Удар пришелся на висок.

Подросток упал, его друзья, хозяйка таксы и ещё двое взрослых бросились на помощь, но школьник уже не дышал. Смерть наступила мгновенно.

