Накануне 50-летия Гвинет Пэлтроу показала себя в бикини
Голливудская звезда готовится отметить значимый юбилей. Но возрастные изменения ее не пугают. Актриса продемонстрировала своим поклонникам соблазнительную фигуру в бикини.
За несколько дней до дня рождения Гвинет опубликовала фото, отражающее ее отношение к жизни.
На снимке звезда запечатлена в летящем прыжке через лужайку в одном бикини, чем показывает свою бесподобную физическую форму.
А жизнерадостное лицо без грамма макияжа излучает счастье и выглядит естественно и притягательно.
Актриса всегда была против эйджизма и приветствует естественное старение. Она не боится возраста, а принимает его и наслаждается им.
"Я принимаю признаки старения и дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность"
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Подросток умер от удара головой о железку на потолке
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
New York Post: Нэнси Пелоси освистали на музыкальном фестивале в Нью-Йорке
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России