Накануне 50-летия Гвинет Пэлтроу показала себя в бикини

Голливудская звезда готовится отметить значимый юбилей. Но возрастные изменения ее не пугают. Актриса продемонстрировала своим поклонникам соблазнительную фигуру в бикини.

За несколько дней до дня рождения Гвинет опубликовала фото, отражающее ее отношение к жизни.

На снимке звезда запечатлена в летящем прыжке через лужайку в одном бикини, чем показывает свою бесподобную физическую форму.

А жизнерадостное лицо без грамма макияжа излучает счастье и выглядит естественно и притягательно.

Актриса всегда была против эйджизма и приветствует естественное старение. Она не боится возраста, а принимает его и наслаждается им.