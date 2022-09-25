Накануне 50-летия Гвинет Пэлтроу показала себя в бикини

Голливудская звезда готовится отметить значимый юбилей. Но возрастные изменения ее не пугают. Актриса продемонстрировала своим поклонникам соблазнительную фигуру в бикини.

За несколько дней до дня рождения Гвинет опубликовала фото, отражающее ее отношение к жизни.

На снимке звезда запечатлена в летящем прыжке через лужайку в одном бикини, чем показывает свою бесподобную физическую форму.

А жизнерадостное лицо без грамма макияжа излучает счастье и выглядит естественно и притягательно.

Актриса всегда была против эйджизма и приветствует естественное старение. Она не боится возраста, а принимает его и наслаждается им.

"Я принимаю признаки старения и дряблую кожу, морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть идеальной, выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации, бросать вызов логике, бросать вызов человечеству. Я принимаю свою человечность"

 

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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