Армия России ликвидировала в Запорожье до ста иностранных наемников

Минобороны России сообщает об уничтожении до сотни иностранных наемников в городе Запорожье.

В очередной сводке о ходе специальной операции в Украине министерство обороны России сообщило об уничтожении до сотни иностранных наемников в городе Запорожье.

"Ракетным ударом по району сосредоточения иностранных наемников было уничтожено более сотни боевиков в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.

Военно-космические силы России нанесли удары по позициям 46-1 аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, выведено из строя 13 единиц бронированной и специальной техники.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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