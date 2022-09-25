Армия России ликвидировала в Запорожье до ста иностранных наемников

Минобороны России сообщает об уничтожении до сотни иностранных наемников в городе Запорожье.

В очередной сводке о ходе специальной операции в Украине министерство обороны России сообщило об уничтожении до сотни иностранных наемников в городе Запорожье.

"Ракетным ударом по району сосредоточения иностранных наемников было уничтожено более сотни боевиков в районе города Запорожье", - говорится в сообщении.

Военно-космические силы России нанесли удары по позициям 46-1 аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, выведено из строя 13 единиц бронированной и специальной техники.