В Китае определились все делегаты на предстоящий XX съезд коммунистической партии
Для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов из всех провинций страны.
Главным итогом съезда станет избрание представителей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и определят будущее Китая в ближайшие годы в области политики.
XX съезд КПК будет чрезвычайно важным, как отмечается в Политбюро ЦК КПК.
Говорится о необходимость разработать планы действий и основные политические установки, добиться всеобщей зажиточности населения, бороться за всестороннее построение современного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.
Компартия Китая была основана в 1921 году и насчитывала в своих рядах 50 человек. По оценке на 2022 год численность КПК составила 96,7 млн. человек.
Опубликовано: Храмова Оксана
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