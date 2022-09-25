В Китае определились все делегаты на предстоящий XX съезд коммунистической партии

Для участия в предстоящем съезде избраны 2296 делегатов из всех провинций страны.

Главным итогом съезда станет избрание представителей, которые войдут в Постоянный комитет Политбюро и определят будущее Китая в ближайшие годы в области политики.

XX съезд КПК будет чрезвычайно важным, как отмечается в Политбюро ЦК КПК.

Говорится о необходимость разработать планы действий и основные политические установки, добиться всеобщей зажиточности населения, бороться за всестороннее построение современного социалистического государства и содействие процессу великого возрождения китайской нации.

Компартия Китая была основана в 1921 году и насчитывала в своих рядах 50 человек. По оценке на 2022 год численность КПК составила 96,7 млн. человек.