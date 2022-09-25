Нэнси Пелоси освистали на выступлении в Нью-Йорке
Спикера палаты представителей Конгресса США освистали в ходе выступления на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке/
Американский еженедельник New York Post сообщил, что в ходе выступления на музыкальном фестивале Global Citizen в Нью-Йорке спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси освистали собравшиеся зрители.
Газета пишет, что в момент когда высокопоставленный политик начала говорить о сокращении выбросов углерода для минимизации последствий глобального потепления, собравшиеся начали громко шуметь.
В толпе стали выкрикивать "Проехали!", намекая на то, что пора заканчивать выступление и начинать концерт. Пелоси отшутилась, сказав, что ее внуки тоже находятся в толпе и решила быстрее закончить свой доклад.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Что на самом деле чувствует Дилан Макдермотт, когда его принимают за Дермота Малруни
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Нэнси Пелоси освистали на выступлении в Нью-Йорке
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России