Трехлетний ребенок нашел в доме оружие и нечаянно застрелил свою мать

Трагедия случилась в штате Южная Каролина США. В жилом доме услышали выстрелы, по вызову приехали полицейские и обнаружили раненую мать и ее сына трех лет.

Жертвой оказалась Кора Лин Буш, женщине было 33 года. Пострадавшую с огнестрельным ранением привезли в больницу.

Но медики помочь ей не смогли, женщина умерла через два часа.

Как оказалось, малыш случайно нашел в доме пистолет и в результате неумелого обращения тяжело ранил свою мать.

Из сообщения шерифа: «малолетний ребенок получил доступ к огнестрельному оружию и случайно выстрелил в мать».

Найденные улики и показания бабушки подтвердили правильность выводов правоохранительных органов.