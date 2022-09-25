Трехлетний ребенок нашел в доме оружие и нечаянно застрелил свою мать
Трагедия случилась в штате Южная Каролина США. В жилом доме услышали выстрелы, по вызову приехали полицейские и обнаружили раненую мать и ее сына трех лет.
Жертвой оказалась Кора Лин Буш, женщине было 33 года. Пострадавшую с огнестрельным ранением привезли в больницу.
Но медики помочь ей не смогли, женщина умерла через два часа.
Как оказалось, малыш случайно нашел в доме пистолет и в результате неумелого обращения тяжело ранил свою мать.
Из сообщения шерифа: «малолетний ребенок получил доступ к огнестрельному оружию и случайно выстрелил в мать».
Найденные улики и показания бабушки подтвердили правильность выводов правоохранительных органов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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