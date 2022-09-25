В Мелитополе диверсанты подорвали автомобиль

Администрация Мелитополя сообщила, что в центре города диверсантами был подорван автомобиль.

В воскресенье вечером, 25 сентября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Мелитополя, сообщила о прогремевшем в центре города на юге Запорожской области взрыве.

Обозреватели РИА уточнили, что украинские диверсанты подорвали автомобиль в центре Мелитополя, а также отметили, что в настоящее время информация о пострадавших и сумме ущерба выясняется.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале подтвердил данную информацию, а также добавил, что сила взрыва СВУ была настолько велика, что транспортное средство разорвало на две части.