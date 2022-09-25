Американское космическое агентство попробует уничтожить астероид

В ходе миссии с кодовым названием DART будет произведена оценка спасения от астероида с помощью столкновения.

Планируется совершить 26 сентября столкновение космического зонда с небесным телом, находящимся на расстоянии более 10 млн км от Земли.

«Это редкая возможность провести реальный эксперимент на астероиде, который не представляет угрозы для Земли», — сказал главный научный сотрудник организации «Планетарное общество» Брюс Беттс.

Атака нацелена на астероид под именем Диморфос. Диаметр его составляет 525 футов.

Американцы планируют понять какова вероятность изменения траектории полета и орбиты астероида при помощи столкновения с зондом.