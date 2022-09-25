Ученые разгадали одну из главных загадок Древнего Египта

Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что нашел мумию легендарной царицы Нефертити.

Бывший министр древностей Египта, а ныне известный археолог Захи Хавасс сообщил сенсационную новость. Ему удалось обнаружить мумию легендарной царицы Нефертии.

В преддверии выставки под названием "Дочери Нила", которая состоится в Мадриде и будет посвящена женщинам-фараонам Египта, исследователь рассказал, что ему удалось обнаружить две мумии и одну из них идентифицировать.

Это оказалась Анхеменамон, дочь Нифертити. Анализ показал, что на момент смерти ей было 45 лет, что полностью соответствует сведениям письменных источников.

Есть все основания полагать, что вторая мумия, это и есть Нифертити. Однако точный анализ, который подтвердит или опровергнет это предположение, будет готов только через месяц.

Египетская царица Нифертити вместе со своим мужем фараоном Аменхотепом IV, более известным как Эхнатон, совершила настоящую религиозную революцию, отменив древние верования и провозгласив культ единого бога.

Однако долго новая религия не продержалась. Сразу после смерти царицы прежний пантеон богов был восстановлен.