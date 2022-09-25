Шольц исключил возможность отправки немецких танков на Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять танки на Украины, так как это может стать опасным шагом в развитии украинского конфликта.

25 сентября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своём интервью американской газете The New York Times рассказал, что немецкое правительство отправлять на Украину танки из-за высокого риска развития украинского конфликта, который может привести к прямой конфронтации между НАТО и РФ.

Шольц отметил, что невзирая на отказ предоставить киевскому режиму танки Leopard 2, правительство Германии будет продолжать поддерживать Украину в «опасном конфликте», пытаясь не допустить эскалации.