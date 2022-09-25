Московская путана элитного класса заработала за год 27 млн рублей
Девушка похвасталась о своих достижениях в соцсетях. Она показала свой прейскурант и рассказала о "рабочем" графике.
Ночная бабочка работала по 5 дней или ночей каждую неделю. Трудовая "смена" приносила ей в среднем по 80 тысяч рублей.
За дневные услуги девушка брала от 60 тыс. за два часа, плюс по 30 тыс за каждый следующий.
Ночные утехи обходились клиентам "чуточку" дороже - от 70 тыс. за два часа, плюс по 35 тыс. за каждый последующий час.
Чтобы провести с красавицей ночь - 6 часов - мужчина должен был отстегнуть 170 000 руб.
Итогом таких заработков за год стала квартира, купленная элитной путаной в центре Москвы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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