«БИ-2» возвращается на сцену, группа объявила о новом турне

Музыканты дадут концерты в Ташкенте, Астане, Ереване и Тель-Авиве. Российских городов в гастрольном списке нет.

У коллектива «Би-2» в последнее время возникли проблемы с концертной деятельностью: семь выступлений в рамках тура по России группе пришлось перенести. Музыканты взяли небольшую передышку. А теперь в Телеграм-канале группы появилось новое сообщение о возобновлении концертов.

«Через два дня наконец вернемся на сцену: начинаем наш тур BEST OF» — говорится в объявлении.

Однако в списке стран гастрольного тура нет России. Первый концерт музыканты дадут 27 сентября в Ташкенте. Затем отправятся в Астану, посетят Алма-Ату, Ереван и завершат турне в Тель-Авиве.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов призвал Генпрокуратуру страны проверить выступление группы «Би-2» на матче «Зенита».

Он заявил, что в сети было много негативных откликов из-за решения провести выступление коллектива, и болельщики расценили его как «плевок в народ России и его патриотические ценности», освистав артистов, сообщает Рамблер.