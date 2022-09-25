Правильная консервация теплицы на зиму, что нужно сделать, чтобы избежать неприятностей

Собранный в теплице урожай радует, но осенью необходимо предпринять определенные меры, чтобы теплица успешно пережила зиму.

Какая бы ни была теплица, каждую осень ее нужно консервировать, иначе она может зимой попросту развалиться. Первым делом внутри следует убрать все остатки растений, пользы они уже не принесут, разве что станут рассадниками вредителей.

Следующим шагом требуется убрать все опоры растений, держатели кустов, настилы дорожек и провести текущий ремонт. Ослабевшие гайки должны быть подкручены, где нужно вбиты гвозди, а небольшие повреждения заклеены скотчем.

У многих огородников внутри теплицы размещаются различные датчики, внутрь проведена система электрообогрева или подключен свет. Электричество на зиму следует обесточить, датчики снять на хранение.

Система полива должна быть отключена и просушена, иначе во время морозов ее разорвет. Перед отключением систему желательно обеззаразить. В случае если в теплице стоят бочки с водой, их следует опустошить.

Чтобы выпавший снег не сломал поликарбонатные теплицы внутри них следует установить Т-образные подпорки, чтобы верхняя перекладина поддерживала скат.