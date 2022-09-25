Какая зарплата у Дмитрия Нагиева, рассказала продюссер Алина Красная
Секс-символ российской киноиндустрии сегодня является самым дорогим артистом. Высокая популярность и преданность зрителей позволяют ему выдвигать свои требования для участия в различных проектах.
Итак, за один день съемочных работ шоумену и актеру Дмитрию Нагиеву продюсеры готовы платить полтора миллиона рублей.
Второе место в тройке самых дорогих актеров занимает Сергей Бурунов, известный по сериалу "Полицейский с Рублевки".
Он оценивает свой съемочный день в 1 млн 200 тыс. рублей, плюс к этому требует двух личных ассистентов.
Далее следует совсем уж "скромный" Александр Петров. Его гонорар за рабочую смену составляет всего 500 тыс. рублей.
Такая же зарплата (плюс-минус) у Данилы Козловского, Павла Прилучного, Сергея Безрукова, Кости Хабенского.
Опубликовано: Храмова Оксана
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