Юрий Лоза рассказал хейтерам, почему его сын не может пойти в армию

Он пояснил, что его сын с детства страдает астмой, у него нет военной специальности, и по профессии он оперный певец.

Музыкант Юрий Лоза на своей странице ВКонтакте объяснил подписчикам, почему не идет в армию добровольцем. У артиста непризывной возраст (ему почти 70 лет), неважное здоровье. Кроме того, утеряны армейские знания и навыки, так как певец служил 48 лет назад, сообщает Рамблер.

Однако хейтеры не успокоились, и атаковали музыканта требованиями отправить в военкомат своего сына. Лоза обстоятельно ответил и на это требование. Он пояснил, что его сын с детства страдает астмой, у него также нет военной специальности, и по профессии он оперный певец.

"Объяснил вчера, почему я не гожусь для военной службы, и получил еще одну порцию указаний вроде «сына отправь». Во-первых, у него с раннего детства - астма. Во-вторых, он не служил и у него нет военной специальности, он закончил Московскую консерваторию, получил профессию – оперный баритон. В-третьих, у него своя семья, и он сам принимает решения", - написал Юрий..

И добавил: "Даже безотносительно к спецоперации: если родители указывают взрослым женатым детям, куда им ехать, получают встречное указание – куда идти".

Пост автора популярного хита «Плот» в Телеграмм-канале выложила Ксения Собчак, дополнив цитату комментарием: «Понятно. Пояснения, день второй».

Ранее певец жаловался в Сети на безуспешные попытки похудеть. Эту проблему артист обнародовал 15 сентября - в международный День худеющих.