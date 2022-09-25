Британское издание призывает правительство пересмотреть позиции по украинскому вопросу после слов президента России о ядерной угрозе.

Братнский журналист Питер Хитченс в своей статье в Daily Mail приводит доводы о том, что Британия не должна разжигать конфликт в Украине, а наоборот способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Почему Великобритания отправляет в Украину оружие и помогает ей деньгами, когда наша собственная армия уже много лет страдает от недофинансирования?", - задает вопрос читателям Хитченс.

Автор подчеркнул, что политика Британии устарела и требует пересмотра, а слова Владимира Путина о ядерной угрозе нельзя воспринимать как блеф.