Daily Mail: Британия должна пересмотреть позиции по Украине после выступления Путина
Британское издание призывает правительство пересмотреть позиции по украинскому вопросу после слов президента России о ядерной угрозе.
Братнский журналист Питер Хитченс в своей статье в Daily Mail приводит доводы о том, что Британия не должна разжигать конфликт в Украине, а наоборот способствовать мирному урегулированию конфликта.
"Почему Великобритания отправляет в Украину оружие и помогает ей деньгами, когда наша собственная армия уже много лет страдает от недофинансирования?", - задает вопрос читателям Хитченс.
Автор подчеркнул, что политика Британии устарела и требует пересмотра, а слова Владимира Путина о ядерной угрозе нельзя воспринимать как блеф.
Опубликовано: Максим Алексеев
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