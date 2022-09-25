Флоренс Уэлч получила на сцене поддельную "окровавленную отрезанную руку"

Florence + the Machine в настоящее время находятся на североамериканском этапе тура Dance Fever в поддержку своего пятого студийного альбома.

Во время одного из двух концертов Florence + the Machine в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке на прошлой неделе 36-летняя фронтвумен получила необычный подарок от фаната: искусственную отрезанную руку.

Во вторник она поделилась видеороликом с этим моментом в своем аккаунте на TikTok, где она поблагодарила своих поклонников за "прекрасный подарок".

"Это красивая кровавая отрубленная рука", - сказал Уэлч в видео, прежде чем пошутить: "Как ты узнал?"

Затем она пошутила, что "съест это позже", оставив фальшивую руку позади себя, когда она вернулась к микрофону.