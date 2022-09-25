Флоренс Уэлч получила на сцене поддельную "окровавленную отрезанную руку"
Florence + the Machine в настоящее время находятся на североамериканском этапе тура Dance Fever в поддержку своего пятого студийного альбома.
Во время одного из двух концертов Florence + the Machine в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке на прошлой неделе 36-летняя фронтвумен получила необычный подарок от фаната: искусственную отрезанную руку.
Во вторник она поделилась видеороликом с этим моментом в своем аккаунте на TikTok, где она поблагодарила своих поклонников за "прекрасный подарок".
"Это красивая кровавая отрубленная рука", - сказал Уэлч в видео, прежде чем пошутить: "Как ты узнал?"
Затем она пошутила, что "съест это позже", оставив фальшивую руку позади себя, когда она вернулась к микрофону.
Опубликовано: Ангелина Крент
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