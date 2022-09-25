Бьорк говорит, что переехала домой в Исландию из-за насилия с применением огнестрельного оружия в США: "Это чересчур для меня"

Бьорк следует за Оззи и Шэрон Осборн в качестве последней неамериканской знаменитости, объявившей насилие с применением огнестрельного оружия причиной своего отъезда из Соединенных Штатов.

В новом интервью на обложке журнала Pitchfork о создании ее грядущего альбома Fossora номинированная на "Грэмми" певица и автор песен (полное имя Бьорк Гудмундсдоттир) рассказала о том, как стрельба в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году и насилие с применением огнестрельного оружия в целом заставили ее вернуться в родную Исландию.

"Насилие в США достигает масштабов, которые я даже не могу себе представить", - сказала Бьорк, которая переехала в Нью—Йорк вскоре после того, как в 2002 году встретила свою 19-летнюю дочь Айседору Бьяркардоттир Барни, и уехала вскоре после начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года.

"И имея дочь, которая наполовину американка, учится в школе [в Нью-Йорке], в 40 минутах езды от Сэнди Хук ..." - продолжил плодовитый музыкант, вздохнув, прежде чем объяснить, насколько отличается культура, окружающая насилие в Исландии.